Cinquant'anni di UJ raccontati nella guida di Repubblica

Cinquant'anni di successi di Umbria Jazz raccontati anche nella nuova guida di Repubblica. Il volume "Umbria Jazz: storie e musica", interamente dedicato alla manifestazione che nel 2023 ha raggiunto il mezzo secolo di vita, è stato presentato a Perugia mentre è in corso l'evento musicale in programma ancora fino al 16 luglio.

Uscita in edicola e in libreria, la guida è stata presentata da Giuseppe Cerasa, direttore delle guide di Repubblica, dal presidente fondazione Umbria Jazz, Gian Luca Laurenzi e dal direttore artistico Carlo Pagnotta. Per la Regione Umbria sono intervenute anche la presidente Donatella Tesei e l'assessore regionale alla Cultura e al turismo Paola Agabiti.

"Davvero un bella cosa è questa guida che completa la festa per i 50 anni di una storia importante per la regione" ha affermato Tesei.

Una intervista al fondatore di Uj Pagnotta apre la guida, nella quale poi decine di protagonisti del jazz italiano e internazionale aprono lo scrigno dei loro ricordi.

"In 50 anni di artisti ne abbiamo visti tanti" ha commentato Pagnotta. Nel volume si scoprono così i racconti di Gino Paoli, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Stewart Copeland, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Christian McBride, Emmet Cohen, Danilo Rea, Miles Evans, Fred Hersch, Paolo Conte, Melody Gardot, Francesco Cafiso. Sono solo alcuni degli oltre 40 protagonisti del festival intervistati nel volume.

Vengono quindi ripercorsi i momenti indimenticabili delle passate edizioni, così come tratteggiati i punti di forza di quella in corso.



