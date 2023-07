Bimbo rischia annegare in piscina, una denuncia

E' stata denunciata a piede libero per lesioni personali colpose la collaboratrice di una piscina alla periferia di Perugia dove un bambino di cinque anni ha rischiato di annegare dopo essere finito in acqua. Era stata lei stessa a dare l'allarme e dagli accertamenti della polizia è emerso che era in qualche modo coinvolta nella vigilanza alla bambina.

Agli operatori della questura intervenuti il responsabile della struttura ha spiegato - riferiscono gli investigatori - che, poco prima, durante l'attività natatoria libera, una sua collaboratrice si era resa conto della presenza di un bambino esanime all'interno della piscina. Il piccolo era quindi stato subito soccorso e accompagnato dal personale del 118 all'ospedale di Perugia dove è stato ricoverato con riserva di prognosi.

Gli agenti, a quel punto, hanno preso contatti con la collaboratrice che è stata poi sentita in questura dove - sempre in base a quanto viene riferito - ha confermato quanto accaduto.

Sono in corso indagini finalizzate ad accertare eventuali ulteriori profili di responsabilità e a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA