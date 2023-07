Prisco visita il comando Umbria della guardia di finanza

Visita del sottosegretario al ministero dell'interno, Emanuele Prisco, presso il comando regionale Umbria della guardia di finanza, a Perugia. Si è infatti recato alla caserma Furbini, accolto dal comandante regionale, Alberto Reda con il quale, ricevuti gli onori militari, si è intrattenuto in un breve incontro.

A seguire Prisco ha partecipato a un briefing illustrativo dell'attività d'istituto del corpo, alla presenza dei comandanti provinciali di Perugia e Terni e del capo di stato maggiore del comando regionale Umbria, dei comandanti di reparto dell'ambito territoriale regionale, dell'aliquota personale ufficiali e Isaf e del consiglio di base di rappresentanza.

"Sono qui perché voglio esprimere vicinanza alla guardia di finanza, sempre in prima linea su molti fronti, a cominciare da quello della legalità" ha detto Prisco.

"E' molto importante per noi la vicinanza delle istituzioni e, in particolare, di quelle più vicine alle forze di polizia - ha sottolineato il comandante Reda -. Oggi riceviamo il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco e abbiamo l'opportunità di mostrare il frutto del nostro lavoro e di ricevere da lui sostegno e forza per proseguire nella direzione giusta".

Al termine dell'incontro, conclusosi con la tradizionale firma del libro delle visite, il sottosegretario ha espresso "vivo apprezzamento per il servizio reso dalla guardia di finanza alla collettività, in piena sinergia con le altre istituzioni".



