Legale malata sclerosi, pronti a ulteriori passi

Si riservano di "procedere con ulteriori azioni affinché, come stabilito dalla Corte Costituzionale, non vi sia alcun discrimine tra la scelta di Laura Santi di procedere con l'aiuto al suicidio e quella di una persona malata che invece, previa attivazione della sedazione palliativa profonda, rifiuti terapie e assistenza a carico del servizio sanitario nazionale" i legali che assistono la perugina affetta da sclerosi multipla che ha fatto ricorso al tribunale civile del capoluogo umbro chiedendo che venga completata la procedura prevista per accedere all'aiuto al suicidio assistito.

Lo ha annunciato l'avvocato Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, dopo che i giudici hanno parzialmente accolto l'istanza.

"La decisione del giudice del tribunale di Perugia - sostiene l'avvocato Gallo - accerta il diritto di Laura Santi a ottenere il completamento delle verifiche di cui alla sentenza Cappato".

"Sono felice per la decisione e attendo ora i passi successivi affinché sia rispettata la mia volontà senza discriminazioni rispetto a chi sceglie di accedere al fine vita con modalità diverse a carico della sanità pubblica" sottolinea Santi attraverso una nota dell'associazione Coscioni.

Per Cappato "anche il tribunale di Perugia evidenzia la necessità di una legge che preveda tempi certi per l'accesso alla morte medicalmente assistita". "Ed è proprio quello che chiede - aggiunge - la proposta di legge regionale di iniziativa popolare dell'associazione Luca Coscioni, al fine di garantire tempi certi e impedire discriminazioni tra Regioni e malati".





