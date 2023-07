Iniziati i lavori di adeguamento del museo civico di Cascia

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Sono iniziati i lavori e gli interventi per l'adeguamento impiantistico, illuminotecnico e funzionale del museo civico di Palazzo Santi, a Cascia, unico rimasto aperto nell'area del cratere umbro-marchigiano a seguito del terremoto del 2016.

Il finanziamento della Regione Umbria nell'ambito del por fesr 2014-2020 ammonta a 150mila euro e i lavori, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2023, porteranno a "un ammodernamento anche dal punto di vista della multimedialità e delle nuove tecnologie di informazione - ha detto Angelo Aramini, responsabile area servizi turistici e socio-culturali del Comune di Cascia - che porranno il nostro museo fra i più importanti e innovativi dell'Umbria, assicurando una maggiore attrattività e fruibilità alle opere d'arte in esso contenute che sono di notevole valore".

I lavori saranno condotti senza intralciare l'attività museale: resta quindi garantita la possibilità per i visitatori di accedere secondo i giorni e gli orari in vigore. Palazzo Santi, nel cuore del centro storico di Cascia, sulla scalinata che conduce alla Basilica di Santa Rita, è sede del museo civico dal 1997. Al suo interno si trova una ricca dotazione di reperti archeologici ed altre preziose opere d'arte. Stemmi di papi, podestà e cavalieri, disposti lungo tutto il percorso museale testimoniano il prestigio di Cascia anche nel tardo medioevo.

