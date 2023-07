Il caldo si fa sentire a Terni ma nessuna criticità

(ANSA) - TERNI, 11 LUG - Si fa sentire anche nella conca ternana il caldo intenso di questi giorni anche se, al momento, non risultano criticità in ambito ospedaliero, in merito a persone soccorse o assistite per gli effetti delle elevate temperature.

Stando ai dati dell'osservatorio meteorologico di Terni il "picco" è stato di 37.9 gradi alle 14.20 di martedì. Anche l'umidità, che in mattinata ha oscillato fra il 30 e il 40%, non aiuta e la percezione, da almeno un paio di giorni, è quella di un caldo che per gran parte della giornata è difficile da sopportare.

Le previsioni dicono che non ci sono precipitazioni all'orizzonte e che anche le notti, a partire dalla prossima, saranno segnate da condizioni climatiche tipicamente estive, con un caldo afoso soprattutto in città. (ANSA).