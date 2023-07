"Essere in regola" è il titolo del Cortile di Francesco 2023

"Essere in regola" è il titolo della nona edizione del Cortile di Francesco che si terrà ad Assisi dal 14 al 16 settembre e che vedrà intervenire e dialogare personalità della società civile e delle istituzioni, artisti, persone di scienza e giornalisti, persone comuni, rappresentanti ecclesiali e imprenditori.

Saranno presenti, tra gli altri, la storica ed esperta di francescanesimo Maria Pia Alberzoni, il giornalista Paolo Borrometi, la professoressa Maria Falcone, il biologo Stefano Mancuso, il teologo e giornalista Antonio Spadaro e l'economista Stefano Zamagni.

L'appuntamento, promosso dai frati minori conventuali del Sacro Convento di San Francesco, quest'anno si inserisce appieno nel cammino del grande centenario francescano articolato in cinque anniversari su quattro anni (2023-2026). Al contempo - spiegano gli organizzatori in una nota -, questa sarà l'occasione per riflettere insieme agli ospiti di questa edizione dell'evento, e vivere un'esperienza di arricchimento reciproco a partire dai vari significati che questo tema può assumere dal punto di vista politico e scientifico, religioso e filosofico, psicologico e sociale.



