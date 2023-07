Azienda finanza due borse di studio per universitari

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Due le borse di studio 'Gianluigi Ferlin' per altrettanti studenti dei corsi di laurea in scienze farmaceutiche e in chimica, biologia e biotecnologia dell'Università degli Studi di Perugia, che saranno sostenute dall'azienda umbra Sterling. Prosegue così una sinergia tra mondo della formazione, ricerca accademica e impresa che va avanti da tempo, come è stato ricordato durante la presentazione dell'iniziativa nella sede di Solomeo della Sterling da Simone Ferlin, presidente e amministratore delegato.

L'occasione è stata il decimo anniversario dalla scomparsa del padre Gianluigi, fondatore nel 1976 dell'azienda che opera nella produzione di principi attivi farmaceutici con una vasta gamma di applicazioni terapeutiche sia nell'uomo che negli animali.

"Oggi più che mai è necessario che le imprese guidino lo sviluppo economico - ha sottolineato Ferlin - esprimendo nelle loro attività i valori che riteniamo debbano essere caratterizzanti del futuro della nostra società e del nostro territorio".

È da sempre molto stretto - è stato poi sottolineato - il legame di Sterling con il mondo accademico e in particolare con l'Università degli Studi di Perugia con la quale ha promosso negli anni numerose attività di ricerca e da cui provengono molti dei giovani laureati assunti da Sterling. Molti studenti di Chimica, infatti, sono oggi diventati ricercatori in questa azienda. Nel campus di Perugia, lavorano più di 60 laureati in chimica o in scienze farmaceutiche. Attualmente l'azienda impiega oltre 300 dipendenti e opera, oltre che su Perugia, anche su Malta e Como.

A sottolineare il percorso di collaborazione e di crescita "duraturo" con l'Ateneo, sono stati anche Luigi Vaccaro, professore ordinario di chimica organica, coordinatore del dottorato di ricerca nazionale in catalisi e delegato dell'European chemical society, e Antimo Gioiello, professore associato del dipartimento di scienze farmaceutiche e presidente della sezione Umbria della società Chimica italiana. Erano presenti, inoltre, alcuni studenti delle due facoltà che, successivamente, hanno partecipato ad una lezione, tenuta da esperti di Sterling. (ANSA).