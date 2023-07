Arrestata madre condannata perché faceva prostituire figlia

E' stata arrestata in Romania, una cinquantaduenne di quel Paese, condannata, in concorso con altre persone, per induzione e sfruttamento della prostituzione della figlia, all'epoca dei fatti minorenne. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia romena, su ordine della procura generale di Perugia, dopo che la donna si era resa irreperibile dal 2020, anno della condanna a due anni e nove mesi di reclusione.

Secondo l'accusa, tra il 2013 e il 2014, la romena, all'interno di un giro di baby squillo, aveva indotto la figlia allora diciassettenne a prostituirsi con vari uomini, anche di età tra i 50 e 70 anni, dietro il pagamento di compensi e regali che poi tratteneva per sé. Sempre in base alla ricostruzione accusatoria era lei a concordare i vari incontri, costringendo la figlia a prostituirsi all'insaputa del padre e con il coinvolgimento di altre minorenni. Dalle indagini è emerso che la minorenne veniva accompagnata dalla madre alla stazione ferroviaria di Terni per raggiungere la zona di Spoleto, dove il cliente di turno, a volte anche più di uno, prelevava la ragazzina per condurla in una stanza di hotel prenotata tramite linguaggi criptati.

La romena verrà estradata in Italia per scontare la condanna.





