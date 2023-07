Accordo vincolante per la cessione del Perugia calcio

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Un "accordo vincolante" è stato siglato per la vendita del Perugia calcio, retrocesso in serie C alla fine dello scorso campionato. Si tratta del primo passo per la cessione "del 100% del capitale sociale di Ac Perugia calcio srl" spiega una nota pubblicata nel sito della società biancorossa che da undici anni è guidata da Massimiliano Santopadre.

"Il perfezionamento dell'operazione - riporta ancora il sito del club - è subordinato al completamento della due diligence attualmente in corso".

Il passaggio di proprietà potrebbe concretizzarsi a breve.

"Nel caso sia tutto in linea con quanto sin qui discusso tra le parti - viene annunciato ancora -, è prevista la firma di un contratto preliminare di cessione quote da stipularsi indicativamente entro giovedì 13 luglio".

Il Perugia ha reso noto che "vista la trattativa in corso" slitta la convocazione della prima squadra "rinviata da giovedì 13 a lunedì 17 luglio, in attesa della firma del contratto".

