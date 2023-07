Salvini, 'in Umbria squadra che vince non si cambia'

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - "Avanti così, squadra che vince non si cambia!". E' quanto scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, in un tweet di oggi pomeriggio in cui posta una fotografia della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e fa riferimento alla classifica "Governance pool" pubblicata da "Il Sole 24 Ore".

In base al sondaggio, svolto su un campione di mille elettori in ogni regione e 600 in ogni comune, la governatrice dell'Umbria ha registrato una crescita di dieci punti percentuali in un anno per quanto riguarda la fiducia dell'elettorato, posizionandosi all'ottavo posto nella classifica generale e passando dal 44,5 per cento dello scorso anno al 55 pe cento nel 2023.

"Brava Donatella, bravi tutti gli amministratori leghisti in Regione e nei comuni, ottimo lavoro di tutto il Centrodestra, bravo Caparvi e tutti i militanti. Avanti così, squadra che vince non si cambia!" scrive nel tweet Matteo Salvini. (ANSA).