Nuovo stadio Curi, il Comune dice no

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - La giunta del Comune di Perugia ha deliberato di non procedere alla dichiarazione di pubblica utilità della proposta di Arena Curi Srl sulla costruzione del nuovo stadio di Pian di Massiano. La decisione, che era nell'aria, arriva a meno di una settimana da una conferenza stampa organizzata dal Comune per fare il punto sul progetto e le varie criticità che erano emerse dopo una approfondita conferenza dei servizi.

In una nota l'ente parla di problematiche "di ordine tecnico e finanziario", a partire dal contributo richiesto a palazzo dei Priori "quantificato in circa 18 milioni di euro con conseguente rischio di ingessatura e tenuta del bilancio comunale". Fra i problemi emersi anche "l'impatto viabilistico ed ambientale peggiorativo rispetto all'esistente" oltre che "la riduzione della capienza" di circa il 33%. Si parla anche di rischi idraulici e "compromissione della vocazione sportiva e ricreativa dell'area". L'intero progetto sarebbe costato nel complesso oltre 75 milioni di euro. Adesso il Comune, come anticipato nei giorni scorsi, è pronto a riprendere l'opera di riqualificazione dell'attuale "Curi" con i lavori già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. Sarà messa a mano alla Curva Sud, alla Gradinata e alla Tribuna. Previsto anche il rifacimento dell'impianto di illuminazione. (ANSA).