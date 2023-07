Mencaroni, 'bene la vocazione imprenditoriale nei giovani'

"La vocazione imprenditoriale nei giovani è un fattore di grandissima importanza per la regione e per l'intero paese e va aiutata in tutti i modi possibili, perché risorsa indispensabile alla crescita economica e sociale".

Ad affermarlo Giorgio Mencaroni, presidente della camera di commercio dell'Umbria, commentando i dati sulle imprese giovanili nella regione che "vanno supportate nel loro processo di crescita, offrendo strumenti e stimoli per migliorare la competitività". "I dati dell'indagine della camera di commercio sull'imprenditorialità giovanile - afferma Mencaroni - ci consegnano la realtà di un'Umbria che, su tale fronte, è nella media nazionale e, ancor meglio, è nella sezione della graduatoria dove ci sono tutte regioni del centro-nord. Questo perché, a parte la Liguria, i numeri più elevati di imprese giovanili ogni 100 abitanti si trovano per lo più nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia e questi numeri in tali realtà potrebbero essere condizionati, per una parte, dal fatto che i giovani scelgono di aprire un'impresa non per una genuina vocazione imprenditoriale, ma come ripiego visti gli alti tassi di disoccupazione giovanile esistenti in queste regioni e quindi la conseguente difficoltà a trovare un'occupazione dipendente appetibile".

Per Mencaroni il fatto che l'Umbria si trovi nella sezione della graduatoria dove ci sono tutte regioni del centro-nord evidenzia come "il dato umbro sull'imprenditorialità giovanile sia meno condizionato dal fattore "ripiego" e quindi esprima una realtà abbastanza genuina sulla consistenza della vocazione a fare impresa".



