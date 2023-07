Medici di Perugia in uno spot educazionale svedese

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Dalla Svezia a Perugia per uno spot educazionale che ha visto coinvolti i medici della struttura complessa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

L'equipe chirurgica perugina è stata, infatti, protagonista di un video commissionato dal ministero della salute e degli affari sociali svedese che ha scelto l'Italia, in particolare l'ospedale di Perugia, per sensibilizzare gli operatori sanitari in tema di radioprotezione individuale.

"Un argomento che risulta sempre più attuale con il miglioramento della tecnologia e l'incremento del ricorso a soluzioni mininvasive che, però, richiedono l'utilizzo di raggi X - si legge in una nota dell'ospedale -. Questo tipo di radiazioni nel corso del tempo potrebbe risultare dannoso per gli operatori sanitari qualora non venissero prese le giuste e dovute precauzioni come l'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale".

I dottori Giacomo Isernia e Gioele Simonte, sotto la guida del direttore della chirurgia vascolare, Massimo Lenti, hanno partecipato attivamente alle riprese sulle corrette procedure di protezione dei sanitari in sala ibrida durante gli interventi endovascolari che si sono svolte all' interno del blocco operatorio "L. Moggi".

Il video è destinato a tutti i professionisti del sistema sanitario svedese. (ANSA).