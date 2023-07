Incidente stradale sull'A1, una donna in gravi condizioni

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Una donna di 54 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di lunedì lungo il tratto umbro dell'autostrada A1, al chilometro 476 in carreggiata Sud, poco prima del casello di Attigliano (Terni).

L'incidente ha coinvolto un camion ed un furgone. La donna, soccorsa dall'elicottero del 118, è stata trasportata con codice di massima gravità all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Qui i sanitari l'hanno ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi.

Gli altri coinvolti avrebbero riportato lesioni meno serie.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe tamponato il mezzo pesante. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, con il personale di Autostrade. (ANSA).