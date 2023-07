Cresce di 10 punti la fiducia per la presidente Tesei

Cresce di dieci punti percentuali in un anno la fiducia dell'elettorato per la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, oggi all'ottavo posto nella classifica "Governance pool" pubblicata da "Il Sole 24 Ore" ed elaborata da Noto.

Il sondaggio è stato svolto su un campione di mille elettori in ogni regione e 600 in ogni comune, disgregati per sesso, età ed area di residenza.

In particolare dallo studio emerge come nei confronti della presidente Tesei viene rilevato nel 2023 un consenso del 55 per cento, a fronte del 44,5 per cento dello scorso anno, balzando in avanti di dieci punti percentuali.

Nella classifica de "Il Sole 24 Ore" la presidente della Regione Umbria è preceduta al sesto e settimo posto dai governatori di Lombardia e Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio, al quarto e quinto posto da quelli della Calabria e della Liguria, Roberto Occhiuto e Giovanni Toti, dal terzo posto del presidente del Friuli Venenzia Giulia, Massimiliano Fedriga e dal secondo posto del governatore del Veneto, Luca Zaia. Guida la classifica il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.



