Incidente allo svincolo della E45, cinque feriti

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 di domenica mattina in prossimità dello svincolo della E45 di Santa Lucia, a Città di Castello.

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli. I feriti, riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono stati affidati alle cure del 118. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato. (ANSA).