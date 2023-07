Comuni ricicloni, Calvi dell'Umbria primo in Italia

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Calvi dell'Umbria è il primo "Comune riciclone rifiuti free" in Italia al di sotto dei 5000 abitanti. Il riconoscimento di Legambiente è stato assegnato alla citttadina umbra per il quinto anno consecutivo.

I dati: raccolta differenziata intorno al 90% e 41,7 chilogrammi pro-capite di residuo secco.

"Gli obiettivi che ci siamo proposti - spiega l'assessore Sandro Spaccasassi, che ha ritirato il premio - rappresentano per noi una priorità. Dopo la premiazione a livello regionale, Calvi dell'Umbria vede confermato il risultato raggiunto, con questo riconoscimento su scala nazionale". La presentazione dei risultati e la premiazione di Comuni Ricicloni 2023 si è tenuta durante la terza giornata dell'Eco-Forum 2023, la conferenza nazionale sull'economia circolare organizzata dal 4 al 6 luglio a Roma da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club. (ANSA).