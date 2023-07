Sottosegretario Mantovano in visita alla Comunità Incontro

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega alle politiche antidroga, ha fatto visita a Molino Silla di Amelia, alla casa madre della Comunità Incontro Onlus fondata da don Pierino Gelmini.

A fare gli onori di casa- riferisce una nota della stessa Comunità Incontro - il presidente Giuseppe Lorefice, il capostruttura Giampaolo Nicolasi, da Don Ezio Miceli insieme al consiglio direttivo e allo staff multidisciplinare. Il sottosegretario ha visitato gli spazi di Molino Silla, ha approfondito la conoscenza del modello terapeutico adottato dalla struttura ed ha incontrato i ragazzi e le ragazze in percorso. La visita, è stata l'occasione per fare il punto sulle attività intraprese dall'esecutivo di Giorgia Meloni sui temi delle dipendenze.

"Sono molto lieto - ha affermato il sottosegretario Mantovano - di tornare in Comunità Incontro Onlus che già conoscevo grazie a don Pierino Gelmini e soprattutto di vedere quanto la prospettiva di uscire da una vita di dipendenza sia concreta grazie al lavoro che le comunità terapeutiche svolgono sui territori. C'è bisogno adesso come governo - ha proseguito - di lavorare per mettere insieme tutte le istituzioni che sono chiamate a svolgere l'azione di assistenza e prevenzione - Regioni, Comunità terapeutiche, i Serd - e di farlo in maniera concorde ed efficace". Una forte azione di sensibilizzazione delle fasce più a rischio, per contrastare le dipendenze di ogni genere ed affermare il valore di uno stile di vita sano, è portata avanti anche dalla Comunità Incontro, tanto che la collaborazione tra la struttura e il dipartimento delle politiche antidroga si è rafforzata nei mesi scorsi con il lancio del progetto "MeetLife", la piattaforma interattiva contro le dipendenze rivolta ai giovani per formare e informare in modalità esperenziale, sugli effetti che le sostanze producono a livello fisico e psicologico.

A Molino Silla, le visite istituzionali proseguiranno anche la prossima settimana: venerdi 14 luglio è infatti previsto l'arrivo del ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi.

