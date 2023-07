Bob Dylan apre l'edizione del cinquantennale di Umbria Jazz

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Mr. Bob Dylan, con un curriculum che parla da solo e all'età di 82 anni, ha aperto venerdì sera a Perugia l'edizione 2023 di Umbria Jazz. Un gran colpo iniziale per il festival che ancora fino al 16 luglio continuerà a festeggiare il suo 50/o anniversario.

Nessun cellulare, nessuna macchina fotografica e telecamera.

Smartphone inseriti prima del concerto in una apposita custodia.

Niente maxischermi anche, insomma nessuna tecnologia, proprio come un concerto del lontano 1973, anno in cui il festival prese il via. Un'imposizione che, come moneta di scambio per un concerto di Dylan, si trasforma in una buona rinuncia. Su richiesta dell'artista, infatti, come gli altri del tour anche quello di Perugia è stato un "phone free show". L'attenzione è quindi tutta per lui e il suo pianoforte, al centro della scena. Poche luci fisse, bianche e soffuse. Nessuna scenografia, solo un grande tendaggio di velluto rosso alle spalle di Dylan e della band granitica di cinque elementi. Sembra di stare in un teatro, invece siamo in un grande spazio all'aperto. E nell'Arena Santa Giuliana che si chiama così proprio dal concerto che lo stesso Dylan tenne a Perugia nell'ormai lontano 25 luglio 2001. Quella che è andata in scena sul palco di Umbria Jazz è una storia fatta di brani in cui vita e morte sono raccontati in maniera unica, tra un inizio folk per arrivare ad un finale più blues, con una voce che non ha perso il suo graffio unico. Più di metà scaletta è dedicata all'ultimo album "Rough and Rowdy ways" uscito nel 2020 in piena pandemia. Picchi di intensità arrivano con "Black rider" e "My own version of you". Nessuna concessione al glorioso passato. Passato che però torna in episodi come "Most likely you go your way" dall'album "Blonde on blonde", oppure con "I'll be your baby tonight", "To be alone with you" e "When I paint my masterpiece".

Nessun bis, come da programma, ma neanche nessun segno di nostalgia. Alla fine ad emergere è magicamente l'attualità di un artista che sa parlare al pubblico ancora oggi, esplorando i meandri profondi dell'anima dell'uomo contemporaneo e lanciando denunce sociali. (ANSA).