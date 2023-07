A Marsciano vietato 'l'uso improprio' dell'acqua potabile

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Con una ordinanza sindacale, emanata il 7 luglio sulla scorta di una comunicazione di Umbra Acque, il Comune di Marsciano ha vietato su tutto il territorio comunale e per tutto il periodo estivo, l'utilizzazione dell'acqua potabile per usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico-sanitario.

Sono quindi vietati - spiega una nota dell'ente - "tutti gli usi impropri delle risorse idriche del pubblico acquedotto quali, ad esempio, il lavaggio di veicoli, l'annaffiatura di orti e giardini, il lavaggio di cortili e spazi privati, il riempimento di vasche e piscine private eccetera. Tali usi non autorizzati saranno perseguiti a termini di legge". (ANSA).