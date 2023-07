Rimorchio con pannelli fotovoltaici in fiamme sull'A1

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 07 LUG - Un incendio ha praticamente distrutto il rimorchio di un autoarticolato che trasportava pannelli fotovoltaici ed era in transito sull'autostrada A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni per spegnere le fiamme ricorrendo anche a della schiuma chimica.

Il conducente dell'autocarro è rimasto illeso. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, resosi conto di quanto stava accadendo è riuscito ad accostare il mezzo sulla corsia di emergenza e a straccare il trattore stradale dal semirimorchio che all'arrivo dei soccorsi era completamente avvolto dalle fiamme.

Sulla carreggiata interessata dall'incendio dell'autoarticolato si è formata una coda lunga fino a sette chilometri in base a quanto reso noto da Autostrade per l'Italia. Sono anche intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su una sola corsia.

Autostrade, in alternativa, consiglia ai veicoli diretti verso Roma di uscire a Fabro, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Orvieto.

Per le lunghe percorrenze, viene suggerito di anticipare l'uscita a Valdichiana, seguire il raccordo Siena-Bettolle, prendere quindi la E45 in direzione Orte da cui rientrare in autostrada.

Corsia supplementare nel tratto A1 per rimorchio in fiamme

Una corsia di marcia supplementare sulla carreggiata nord dell'Autosole è stata attivata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto per smaltire le code causate dall'incendio a un autoarticolato che trasportava pannelli fotovoltaici. Autostrade per l'Italia riferisce che attualmente si registrano una decina di chilometri di coda in direzione Roma. La società in alternativa consiglia ai veicoli diretti verso Roma di uscire a Fabro, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Orvieto. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l'uscita a Valdichiana, seguire il raccordo Siena-Bettolle, prendere quindi la E45 in direzione Orte da cui rientrare in autostrada.