Parte Adibus, servizio di trasporto per gli studenti

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - Più facile, ora, per gli studenti universitari spostarsi la sera da e verso Perugia e Terni-Narni grazie ad Adibus, il nuovo servizio di trasporto promosso da Busitalia, società del polo passeggeri del gruppo FS italiane e finanziato da Adisu, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria.

Dal 7 al 29 luglio e dal primo settembre al 2 dicembre, ogni venerdì e sabato saranno operative delle navette che collegheranno in modo rapido e diretto le residenze e altri luoghi universitari ai centri storici di Perugia e Terni-Narni.

Busitalia ha spiegato che il servizio sarà disponibile nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 3 del mattino e senza alcuna maggiorazione di prezzo: gli studenti universitari potranno usufruirne gratuitamente.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Busitalia e Adisu con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale per ridurre il traffico veicolare privato e "favorire una mobilità sostenibile e sicura". L'attenzione è rivolta agli studenti universitari e ai giovani - è detto ancora nella nota -, ampliando l'offerta in orari compatibili con l'apertura di attività commerciali e di svago. (ANSA).