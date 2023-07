(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 07 LUG - Inaugurata a Magione una nuova "ecoisola" informatizzata, che ha l'obiettivo di semplificare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, fornendo un ulteriore supporto al servizio di raccolta differenziata. Il servizio è disponibile in località Villa Soccorso, presso le scuole elementari e va ad aggiungersi alle due già posizionate sul territorio.

"Grande soddisfazione" è stata espressa da Silvia Burzigotti, assessore all'ambiente del Comune di Magione "per il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, ormai stabile sopra il 71% nonché per l'alto gradimento dei cittadini verso i nuovi servizi resi".

L'Ecoisola da la possibilità di conferire secco residuo, plastica, cartone, organico e barattolame (acciaio e alluminio).

Gli utenti potranno utilizzarla tutti i giorni della settimana senza nessun vincolo d'orario, identificandosi mediante la tessera attivabile all'eco sportello del Comune di Magione.

