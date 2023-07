Carabiniere si finge ladro alla radio e arresta il palo

(ANSA) - MONTEGABBIONE (TERNI), 07 LUG - Il maresciallo dei carabinieri finge di essere il ladro e arresta il presunto palo: è accaduto a Montegabbione, in provincia di Terni, dopo che due malviventi avevano tentato di scardinare una cassaforte all'interno di un'abitazione, in pieno giorno.

I veri ladri - stando a quanto ricostruito dall'Arma - si sono introdotti nel magazzino della casa e con un frullino elettrico hanno tentato di aprire la cassaforte. La figlia del proprietario di casa, sentendo il rumore, si è precipitata nel locale trovandosi faccia a faccia con i ladri che si sono dati alla fuga, lasciando sul posto gli arnesi da scasso e una ricetrasmittente.

I carabinieri - subito allertati - in pochi minuti sono giunti all'abitazione e il maresciallo, rivenuta la radio, ha deciso di fingersi uno dei ladri per arrivare al terzo complice. Parlando all'apparecchio ha detto: "abbiamo fatto". A quel punto - sempre in base a quanto riferito dagli investigatori - e dall'altra parte una voce maschile ha risposto: "arrivo".

Ai militari non è rimasto altro da fare che attendere. Dopo pochi minuti è arrivata una Fiat Panda, una volta fermata i carabinieri hanno trovato all'interno dell'abitacolo l'altra radio trasmittente e così per un cinquantaduenne alla guida sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di tentato furto in abitazione. (ANSA).