Agabiti, Adibus servizio che la Regione dedica agli studenti

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - E' un "servizio importante che la Regione dedica agli studenti" quello di Adibus che permette loro di raggiungere in bus i centri di Perugia e Terni-Narni: lo sottolinea con l'ANSA l'assessore regionale all'Istruzione Paola Agabiti. Evidenziando come si svolga per il secondo anno e l'amministrazione di Palazzo Donini lo abbia sostenuto con circa 50 mila euro, nonché che permetterà ai giovani che alloggiano nelle periferie di raggiungere i centri delle città e viverle, di potersi muovere in sicurezza e con modalità sostenibili.

L'estensione delle corse e delle fermate grazie alla risorse stanziate dalla Regione - viene spiegato - è stato pensato, anche in questo caso, per consentire un più ampio collegamento tra i centri cittadini dei capoluoghi coinvolti e i quartieri dove è più concentrata la presenza di studenti universitari.

Agabiti ha anche evidenziato l'impegno che la Regione mette per il sostegno al mondo universitario. "Penso al contributo straordinario in relazione al pagamento delle tasse universitarie, alle borse di studio e a tanti altri servizi - ha concluso l'assessore - perché per noi questo è un ambito fondamentale". (ANSA).