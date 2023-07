Tappa a Grutti per le moto d'epoca della 'Milano-Taranto'

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 06 LUG - Per il secondo anno consecutivo ha fatto tappa a Grutti, dove è stato allestito il check point del controllo orario, la rievocazione storica per moto d'epoca "Milano-Taranto" . Una occasione di festa per la frazione di Gualdo Cattaneo che è stata attraversata da oltre 130 motociclette, sidecar, vespe e lambrette prodotte fino al 1967, accompagnati da un'altra ventina di moto più moderne della categoria assaggiatori, i cui piloti, appunto, sono incaricati di valutare le accoglienze nelle varie soste per la classifica a loro riservata.

La 36/a "Milano-Taranto" è partita lunedì 3 luglio dal capoluogo lombardo e giungerà nella città pugliese sabato 8 luglio. Il passaggio a Grutti si è inserito nella tappa "Assisi-Cassino", la quarta dell'edizione 2023. Nel piccolo borgo umbro, all'ombra dell'antico castello, il sindaco Enrico Valentini e l'associazione "Per Grutti" hanno accolto la comitiva organizzando un evento in costume medievale, con lo spettacolo dei giovani sbandieratori e musici di Grutti, guidati da Debora Trabalza.

"Il passaggio della Milano-Taranto e, quindi, di tanti motociclisti stranieri è una bella occasione per Gualdo Cattaneo - ha sottolineato il sindaco Valentini -, un'ottima vetrina per mettere in mostra le nostre migliori qualità: da questo splendido castello alle eccellenze gastronomiche, dalla bellezza dei paesaggi alle tradizioni. I dati ci dicono che sempre più turisti stranieri soggiornano a Gualdo Cattaneo, con una permanenza media di sette notti. Stiamo, infatti, puntando molto su questo target, con iniziative e progetti volti a intercettare questa fascia di turismo alto spendente".

"L'accoglienza è stata fantastica - ha confermato Filippo Mincigrucci, responsabile comunicazione della Milano-Taranto -. Abbiamo trovato una location bellissima e ringraziamo la popolazione che ci ha festeggiato. Grazie a questo tour riusciamo a portare tanti appassionati di moto d'epoca, soprattutto stranieri, a visitare angoli d'Italia particolarmente suggestivi, ma che, per loro, erano praticamente sconosciuti prima di queste tappe". (ANSA).