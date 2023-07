Polizia sventa un furto in casa alla periferia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Sventato dalla polizia un tentativo di furto in una villetta di Bagnaia, alla periferia di Perugia, dove un albanese di 31 anni è stato arrestato dopo una colluttazione con un agente che ha esploso in aria anche alcuni colpi di pistola.

E' accaduto nella notte.

A contattare la questura sono stati alcuni vicini che hanno segnalato la presenza di due persone sospette all'interno del giardino di una villetta che stavano cercando di introdursi nell'abitazione.

Gli agenti della squadra volante, arrivati subito sul posto, hanno sorpreso i due mentre si stavano dando alla fuga oltrepassando la siepe per poi cercare di far perdere le proprie tracce nei campi agricoli presenti nelle vicinanze.

E' quindi scattato l'inseguimento a piedi, al termine del quale il poliziotto è riuscito a raggiungere uno dei due uomini che lo ha aggredito con calci e pugni.

Nel tentativo di fermare il malvivente l'agente ha anche esploso alcuni colpi in aria, con l'arma di ordinanza.

Fermato, lo straniero è risultato con precedenti e irregolare. Condotto in questura è stato arrestato per tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

