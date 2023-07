Papa invita a 'proseguire nella promozione della cultura'

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Papa Francesco scrive all'Istituto culturale della diocesi di Terni e lo incoraggia "a proseguire nella promozione della cultura nei vari ambiti", e in particolare nella valorizzazione di San Valentino. A renderlo noto è lo stesso Istess, attraverso il suo direttore Arnaldo Casali.

Nella lettera, inviata dal sostituto alla segretaria di Stato, in occasione del Premio San Valentino, il Papa assicura la sua benedizione e "un ricordo nella preghiera per quanti si adoperano per la diffusione della testimonianza evangelica del vescovo Martire". "È la prima volta che il Pontefice sprona la città di Terni a valorizzare la figura del nostro Santo, la lettera di Papa Francesco è un grande stimolo per fare ancora meglio e di più", dice all'ANSA Casali.

Lettera che la cui pubblicazione arriva alla vigilia dell'assemblea generale dell'Istituto che di terrà sabato 8 luglio - ore 18 - al Cenacolo San Marco, alla presenza anche del vescovo Francesco Soddu. Nella stessa giornata, a partire dalle ore 19, ci sarà anche la festa del tesseramento. "La festa di inizio tesseramento - aggiunge il direttore dell'Istess - rappresenta l'occasione per un bilancio dei primi due anni di attività dell'attuale direttivo e il lancio di una nuova fase, più partecipativa e ancora più mirata a fare rete con altre realtà locali, nazionali e internazionali".

Tra le principali attività promosse dall'Istess ci sono il Terni film festival, il premio San Valentino e il Seminario filosofico. L'associazione gestisce inoltre il cenacolo San Marco e la biblioteca Tinarelli, pubblica la rivista multimediale "Adesso" e promuove incontri letterari, convegni storici, concerti, spettacoli teatrali, incontri teologici, mostre d'arte collaborando attivamente con molte realtà culturali e associative. (ANSA).