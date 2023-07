Localizzano telefono rubato e lo recuperano grazie a polizia

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Sono riusciti a geolocalizzare il telefono cellulare che era stato rubato loro poco prima e, grazie all'intervento della polizia, a recuperarlo. E' accaduto a Perugia, nella zona del centro direzionale "Ottagono", dove gli agenti della squadra volante hanno bloccato e denunciato per ricettazione, un polacco di 30 anni, senza fissa dimora.

I poliziotti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono stati avvicinati da due uomini che, pochi minuti prima, erano riusciti a localizzare il telefono che era stato sottratto loro, rilevandolo all'interno del centro uffici dell'Ottagono. Successivamente però i due avevano perso il contatto poiché il cellulare risultava spento.

Gli agenti hanno individuato nella zona il polacco, noto alle forze dell'ordine come assuntore di droga e dedito allo spaccio e che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi. Fermato, è stato trovato ancora in possesso del cellulare.

Per lo straniero è scattata la denuncia per ricettazione mentre lo smartphone è stato riconsegnato ai legittimi proprietari. (ANSA).