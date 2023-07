Bori, una vittoria ritorno mobilità notturna per studenti

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - "Torna la mobilità notturna a Perugia, Narni e Terni, per far fare alla regione un passo in avanti nell'assicurare la qualità della vita degli studenti. Una prima vittoria, dopo la presentazione della mia mozione 'Umbria, studiata per studiare'": così il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori. "Ringrazio l'Adisu, che ha completamente finanziato il nuovo servizio e l'Udu, dal cui lavoro è arrivata la proposta che ha portato alla riattivazione dei servizi".

"Questa iniziativa - spiega Bori in una nota diffusa da palazzo Cesaroni - si prefigge importanti scopi. In primo luogo l'assicurare la possibilità, anche agli studenti universitari che abitano in periferia, di frequentare senza sacrifici la vita aggregativa propria delle città universitarie. In questo modo si abbatte l'inquinamento in fasce serali e notturne e poi aumenterà, inevitabilmente, anche la sicurezza stradale. Si tratta di un servizio completamente gratuito per gli studenti universitari, ma aperto a tutta la cittadinanza attraverso l'ordinaria bigliettazione. Mi unisco al forte disappunto espresso dall'Udu nei confronti dei Comuni di Perugia e Terni che non hanno partecipato e contribuito al ritorno di questo importante servizio. Da parte mia continuerà la massima attenzione per assicurare agli studenti la massima attenzione e la migliore permanenza nelle sedi in cui si studia". (ANSA).