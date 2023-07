Enologo, rischio calo della produzione di uve del 50-60%

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - "Questa strana estate, sotto il profilo climatico, è causa di malattie patogene in vigna, a iniziare dalla peronospora, e in alcune zone dell'Italia si annuncia un calo della produzione di uve del 50-60%": a dirlo è il presidente nazionale di Assoenologi, Riccardo Cotarella. "La pioggia pomeridiana, l'umidità della notte e il sole della mattina sono purtroppo le condizioni climatiche perfette per far sviluppare la peronospora che sta attaccando tutti i vigneti e in particolare le varietà più sensibili" spiega l'enologo all'ANSA.

"A memoria - afferma ancora Cotarella - non ricordo una stagione così pazza, i danni saranno ingenti. L'unico modo per cercare di limitarli è attuare una attenta conduzione scientifica del vigneto anche se purtroppo a volte non è sufficiente. "Adesso dobbiamo ancor di più ricorrere alla viticoltura di precisione per cercare di salvare i grappoli rimasti sani".

Per il presidente degli enologi italiani e mondiali, "il clima ideale a questo punto resta soltanto un sogno". "Di certo - prosegue - è meglio un'annata siccitosa che una stagione così piovosa. In una stagione limitatamente secca si può intervenire con le irrigazioni a sostegno e comunque è più gestibile, scientificamente, una stagione più siccitosa che umida come questa. Non ci resta che adattarci a questo clima pazzo che cambia di anno in anno, speriamo di trovare sistemi scientifici che ci permettano di contenere i danni di questi patogeni".

Cotarella resta comunque convinto che anche in una stagione così complicata ci sarà "una quantità di prodotto ridotta, ma il lavoro degli enologi, scientifico, professionale e passionale garantirà vini di alta qualità". (ANSA).