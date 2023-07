Corso Università Stranieri modello per scienziati europei

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - Il corso di laurea dell'Università per stranieri di Perugia in "Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale" preso come esempio da un gruppo di scienziati coinvolti in un progetto europeo che ha come obbiettivo di studiare "modelli complessi" e formare futuri specialisti nella risoluzione delle complessità. Se ne è parlato nella tavola rotonda "La complessità di un futuro sostenibile" svoltasi a Palazzo Gallenga. Presenti i docenti promotori dell'evento, Chiara Biscarini, Maura Marchegiani, Antonio Allegra e Cristina Gaggioli dell'Unistrapg, insieme al professor Pier Luigi Gentili del dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell'Università degli studi di Perugia con un team di studiosi dell'Università di Perugia coinvolto nel progetto europeo "Enhancing higher education on complex systems thinking for sustainable development" che ha visto la collaborazione delle università della Lituania, della Grecia, dell'Irlanda e della Svezia.

Ad introdurre i lavori Luigi Gentili, che ha presentato il progetto di strategic partnership erasmus "Cosy thinking". "In questo progetto - ha detto - ci siamo concentrati, in particolar modo, sulla creazione di corsi universitari interdisciplinari e professionalizzanti su complessità e sviluppo sostenibile, costruendo così una cultura della sostenibilità dentro e fuori le università".

Chiara Biscarini ha sottolineato l'"importanza dei criteri di scelta e condivisione adoperati dal team europeo" mentre Piero Dominici, sociologo e filosofo dell'Università degli studi di Perugia, ha ricordato come "anche la recente pandemia, ci ha insegnato che le sfide della complessità, dimensione costitutiva dei sistemi sociali e vitali, richiedono una visione sistemica".

Per Maura Marchegiani, "l'ambito della sostenibilità sociale è diventata una priorità fondamentale ed è sempre oggetto di particolare approfondimento, soprattutto per fornire agli studenti un bagaglio di conoscenze sempre approfondite". (ANSA).