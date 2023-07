Ancora nessuna decisione sul progetto del nuovo Curi

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - E' necessario ancora del tempo per conoscere che ne sarà del progetto per il nuovo stadio di Perugia. Il Comune si esprimerà infatti nei prossimi giorni sulla proposta di Arena Curi srl che prevede un impianto con capienza di 18 mila posti, un'area commerciale, un hotel e superfici destinate ad uffici.

Un'operazione su cui palazzo dei Priori, chiamato a valutare la pubblica utilità dell'opera, ha non poche perplessità. I dubbi emergono da una approfondita conferenza dei servizi che ha valutato in blocco il progetto, portando alla luce alcune "criticità", come è stato spiegato dagli amministratori in un incontro con i mezzi d'informazione.

L'opera, da sviluppare in partenariato pubblico-privato, costerebbe oltre 75 milioni di euro. La richiesta di contributo al Comune, pari a circa 11 milioni di (cifra cui si aggiungerà un canone per l'eventuale sede della polizia locale), è stata definita "molto elevata". Elementi sottolineati dall'assessore Clara Pastorelli, che con il sindaco Andrea Romizi e vari dirigenti del Comune ha fatto il punto sulla situazione.

È stato analizzato a fondo il piano economico finanziario del progetto. Sono emerse "incertezze" per quanto riguarda "sostenibilità finanziaria" e "ricavi". E ci sono dubbi anche sui tempi.

Il progetto prevede un nuovo stadio da 18 mila posti, oltre che un'area commerciale di 10 mila metri quadrati, un nuovo albergo, una superficie direzionale di 1.500 metri quadrati.

La durata dei lavori di demolizione e ricostruzione, stimata in 24 mesi, non convince palazzo dei Priori che parla di oltre 30 mesi necessari.

Ci sono poi anche questioni tecniche e ambientali, come la pericolosità idraulica della zona.

In caso di un no al progetto andrà avanti la riqualificazione dell'attuale stadio Curi. (ANSA).