Trasferita a Roma bambina caduta da una finestra di casa

(ANSA) - TERNI, 04 LUG - E' stata trasferita nella notte all'ospedale Bambin Gesù di Roma la bambina di cinque anni precipitata nella serata di lunedì, sembra accidentalmente, dalla finestra di un'abitazione posta al quarto piano di una palazzina, a Terni, e rimasta ferita in modo grave. La piccola è stata ricoverata inizialmente a Terni con riserva di prognosi e quindi trasferita nella struttura sanitaria della capitale.

Le indagini su quanto successo sono condotte dalla polizia di Stato. Secondo quanto emerso finora, la madre della bimba era andata al lavoro e l'aveva affidata ad un'altra donna. L'ipotesi prevalente è che il fatto sia accidentale: la bambina, in bagno, sarebbe salita in piedi sul water che si trova accanto alla finestra da cui è poi precipitata. L'impatto con il suolo sarebbe stato attutito da fili utilizzati ai piani inferiori per stendere i panni. (ANSA).