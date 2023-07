Tenta di rapinare anziano abbracciandolo, arrestata

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 LUG - E' stata arrestata per tentata rapina una straniera di 21 anni accusata di essersi avvicinata ad un anziano abbracciandolo per poi tentare di strappargli la collana d'oro che indossava. E' accaduto a Foligno, lungo la strada nella zona residenziale alle spalle dell'area dell'ex zuccherificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo la ricostruzione degli investigatori l'anziano, quando ha capito le intenzioni della donna ha tentato di allontanarla ma questa è tornata di nuovo alla carica riuscendo a strappargli la collana dal collo.

Una scena alla quale hanno assistito alcuni residenti che, dopo aver visto l'uomo cadere a terra, sono riusciti a bloccare la 21enne e ad allertare le forze dell'ordine.

I carabinieri una volta giunti sul posto hanno ricostruito la presunta dinamica dei fatti e, sulla base delle dichiarazioni della vittima e dei testimoni, hanno condotto la donna in caserma dove è stata arrestata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. (ANSA).