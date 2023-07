Scontro auto-tir, una donna morta sulla Flaminia

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - Una donna di 69 anni è morta oggi pomeriggio in un incidente stradale, avvenuto sulla strada statale 3 Flaminia, all'uscita di Busche di Gualdo Tadino.

Secondo quanto si apprende la vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco di Gaifana, vigili urbani e operatori del 118.

La donna, originaria di Spoleto, è morta sul colpo.

Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica esatta dell'incidente. (ANSA).