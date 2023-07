'Media Valle Tour' alla scoperta delle meraviglie di Deruta

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 04 LUG - Dopo la tappa di Marsciano, con cui si è aperto "Media valle tour", prosegue il programma del progetto di promozione turistica che porterà i partecipanti alla scoperta delle bellezze dei borghi dell'area.

Il secondo appuntamento è a Deruta con "Deruta art food tourism", sabato 8 e domenica 9 luglio, organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione "La casa degli artisti".

Dopo il benvenuto del sindaco Michele Toniaccini, alle 10, nella sala del Consiglio comunale, si parte a bordo di un minibus coperto per una visita alla Galleria di storia naturale di Casalina, proseguendo poi in direzione del Santuario della Madonna del Bagno, un'unicità che richiama pellegrini da tutto il mondo: conserva, infatti, murato alle pareti, un patrimonio di circa 700 formelle votive, tutte in ceramica, che ricoprono un arco di tempo di 350 anni.

Seguirà un pranzo a base di prodotti tipici locali con la possibilità di partecipare anche a laboratori di ceramica. Alle 15 si riparte verso Deruta, dove si potrà visitare l'Antica Fornace Grazia, la pinacoteca comunale che conserva l'affresco "Padre Eterno con i Santi Rocco e Romano" di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" e il museo regionale della ceramica.

Chiuderà la giornata il concerto di musica classica di "Umbria Ensemble" e un'apericena nel chiostro del museo, alle 18.45.

Gli eventi sono gratuiti. (ANSA).