Forcignanò nuovo presidente Rotary Club Perugia Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - E' Aurelio Forcignanò il nuovo presidente del Rotary club Perugia Trasimeno. Il passaggio di consegne con il suo predecessore, Simone Tomassini, è avvenuto durante una cerimonia che si è svolta a Colle Umberto.

"Nell'anno rotariano appena trascorso, il club, sotto la guida di Simone Tomassini - si legge in una nota del Rotary - , ha visto la realizzazione di iniziative di particolare significato che hanno consentito di realizzare pienamente gli obiettivi che sono alla base della nostra missione a livello mondiale e locale in favore del territorio e di quanti si trovano a vivere in situazioni di difficoltà".

"Il Rotary Club Perugia Trasimeno, sotto la guida di Aurelio Forcignanò - si legge ancora nella nota -, si pone l'obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente un ruolo attivo sul territorio con iniziative e progetti al servizio della collettività". Nel programma sono infatti previste numerose attività nelle scuole rivolte ai giovani per sensibilizzarli su temi come la tutela dell'ambiente e la sicurezza stradale.

Altro tema "strategico" che impegnerà il club nel prossimo anno è quello dell'inclusione sociale. Previste poi occasioni di approfondimento sui temi di attualità e iniziative da realizzare insieme agli altri club Rotary della città con l'obiettivo di raccogliere fondi per assicurare un aiuto concreto a chi può avere bisogno dell'attenzione e della cura degli altri. (ANSA).