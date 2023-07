Dieci film in concorso per Umbria cinema 2023

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - Prevede una selezione di dieci film in concorso, insieme ad anteprime di film e docufilm, l'edizione 2023 di Umbria cinema che si svolgerà da venerdì 21 luglio a domenica 23 luglio a Todi.

Il programma del festival promosso dalla Regione Umbria, con la collaborazione del Comune di Todi e con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente di Umbria film commission, sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 7 luglio alle 12, al Cinema Barberini di Roma.

Interverrà, tra gli altri, Paola Agabiti, assessore alla Cultura e Turismo della Regione Umbria. Presente anche il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, che presenterà la mostra "Ugo di noi - 101 anni di Ugo Tognazzi", che sarà inaugurata a settembre. Sul palco principale del festival, nella centrale piazza del Popolo e che nelle scorse edizioni ha fatto registrare sempre il tutto esaurito - sottolinea la Regione in un comunicato -, si alterneranno diversi ospiti italiani e internazionali.

La realizzazione dell'evento è curata da Sviluppumbria. (ANSA).