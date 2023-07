In un libro il racconto di 50 anni di Umbria Jazz

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - Mezzo secolo di grande musica, di spettacoli di livello internazionale, di artisti leggendari, celebrati in un volume fotografico che racconta la storia e i retroscena di Umbria Jazz . E' quello realizzato da "La Nazione" per celebrare i 50 anni della kermesse umbra e che il quotidiano regalerà in edicola ai suoi lettori venerdì 7 luglio.

"Note d'oro.

Cinquant'anni di Umbria Jazz", a cura della vice responsabile de "La Nazione" Umbria, Donatella Miliani, è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa a Perugia, alla presenza del vice direttore de La Nazione, Luigi Caroppo, del vicecaporedattore della redazione umbra, Pier Paolo Ciuffi, del fondatore e storico direttore artistico della manifestazione, Carlo Pagnotta e della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Una ottantina di pagine che racchiudono foto storiche della kermesse, in cui si raccontano aneddoti noti e meno noti di una manifestazione che ha ospitato e attirato sui suoi palcoscenici i nomi di artisti del calibro di Miles Davis, Sting e Gil Evans, ma anche Burt Bacharach, Carlo Santana, Eric Clapton e Elton John.

"E' un regalo che "La Nazione", grazie anche al contributo della Regione Umbria, vuole fare non solo alla città di Perugia ma a tutti gli amanti di Umbria Jazz" ha detto Caroppo. "Umbria Jazz è un evento monumentale e Carlo Pagnotta è un monumento vivente - ha detto Piepaolo Ciuffi -. Quello che noi abbiamo voluto realizzare è un omaggio a quello che è riuscito a fare, agli artisti che è riuscito a portare in 50 anni di successi".

"La storia del festival - ha detto Donatella Miliani -, per essere raccontata, non poteva che partire dal principale protagonista da 50 anni, Carlo Pagnotta, colui che l'ha fondato, lo ha ideato, lo ha fatto crescere fino a farla diventare la manifestazione che è oggi". "E' una soddisfazione - ha detto Pagnotta -. Se me lo avessero detto 50 anni fa non ci avrei creduto. Evidentemente si è lavorato bene e le istituzioni ci hanno creduto. Umbria Jazz è diventato una dei festival più importanti del mondo. Negli anni 70' un festival itinerante e gratuito non lo faceva nessuno, il segno lo abbiamo lasciato".

