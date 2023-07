Foligno vicina al cavaliere della Quintana ferito

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 03 LUG - "Solidarietà e vicinanza" è stata espressa dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, da parte di tutta la città, nei confronti di Massimo Gubbini, il cavaliere della Quintana, vittima di un tragico incidente avvenuto sabato scorso al "Campo de li Giochi", nel corso della sessione di prove libere.

"Ho seguito sin da subito, molto da vicino, la vicenda che ha visto coinvolto il nostro grande campione Massimo Gubbini - spiega in una nota il sindaco Zuccarini -, sincerandomi delle condizioni di salute. Voglio esprimere tutta la solidarietà e la vicinanza della città di Foligno. Conosco personalmente Massimo, le sue grandi doti umane e le sue impareggiabili capacità tecniche: sono sicuro che uscirà pienamente vittorioso anche da questa sfida, con la grinta e la determinazione che lo contraddistinguono".

Il sindaco rivolge poi "un pensiero di profonda commozione" per la morte della cavalla Ginger Beer, "per la quale purtroppo - ricorda nella nota -, nonostante la presenza dell'ambulanza veterinaria e l'immediato intervento, non c'è stato nulla da fare".

"Anche in queste tristi circostanze - conclude Zuccarini -, la grande famiglia quintanara ha mostrato encomiabile spirito di fratellanza e solidarietà, ne sono davvero orgoglioso. Chi conosce la Quintana, sa che la tutela e la sicurezza dei cavalieri e dei cavalli sono la priorità e l'elemento centrale della manifestazione stessa: esempio e punto di riferimento a livello internazionale. Ora siamo tutti accanto a Massimo, alla sua famiglia, ai suo cari, unendo la nostra forza alla sua, in attesa di riabbacciarlo prima possibile". (ANSA).