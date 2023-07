Bimba di 5 anni cade dalla finestra a Terni, è grave

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - Una bimba di cinque anni, nata a Terni da genitori di origini straniere, è precipitata, sembra accidentalmente, dalla finestra di un'abitazione posta al quarto piano di una palazzina, a Terni, ed è rimasta ferita in modo grave. La bambina è stata soccorsa dagli operatori del 118 ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria.

E' successo nella serata di lunedì, in viale Filippo Turati.

Le indagini sull'accaduto sono condotte dalla polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione, la madre della bimba era andata al lavoro e l'aveva affidata ad un'altra donna. L'ipotesi prevalente, come detto, è che il fatto sia accidentale: la bambina, in bagno, sarebbe salita in piedi sul water che si trova accanto alla finestra da cui è poi precipitata. L'impatto con il suolo sarebbe stato attutito da fili utilizzati ai piani inferiori per stendere i panni.

I medici stanno cercando di salvarle la vita. L'accaduto, che vede impegnati gli agenti di Volante, Mobile e polizia Scientifica, è all'attenzione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).