Bearzatti e Casagrande al Sagrantino wine performance

Una "conversazione" tra un sassofono e una chitarra, in chiave jazz fusion, nella suggestiva Rocca sonora di Gualdo Cattaneo. È la proposta del prossimo appuntamento di "Sagrantino wine & performance", il cartellone di eventi promosso da "La Strada del Sagrantino" che coniuga cultura, arte e musica con degustazioni enologiche e percorsi enogastronomici alla scoperta dei territori di produzione del pregiato vitigno autoctono.

L'appuntamento è per venerdì 7 luglio alle 21.30.

Protagonista del concerto "Lost song" sarà Francesco Bearzatti, musicista di fama internazionale che, accompagnato dal chitarrista Federico Casagrande, racconterà con composizioni originali alcuni particolari momenti della sua vita: incontri, innamoramenti, abbandoni, fughe, viaggi, fantasie, delusioni, malinconie. Il concerto, che lascerà spazio all'improvvisazione e ai virtuosismi degli artisti, sarà affiancato da degustazioni di vini del territorio.

"La nostra metafora standard per l'improvvisazione in duo - spiegano i musicisti - è ancora la conversazione, anche se l'analogia si interrompe ovunque". Nel concerto "all'inizio Casagrande - commentano gli organizzatori - fa una proposta tranquilla e ponderata, prima che Bearzatti ne entri con una sua articolazione più piena e definita. In altri momenti su questi brani, tutte composizioni del sassofonista, ci sono elementi della danza, anche quando non è coinvolto un ritmo di danza esplicito. L'unica conclusione logica è che queste "canzoni perdute" non si prestino all'analisi, devono semplicemente essere ascoltate".

Durante il concerto sarà anche possibile degustare vini di produzione del territorio delle denominazioni "Montefalco Doc" e "Montefalco Sagrantino Docg". Il costo di concerto e degustazione è di 15 euro, la prenotazione è obbligatoria.

(ANSA).