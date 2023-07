Minorenne arrestato per rapina ai danni di un disabile

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 02 LUG - E' accusato di rapina e lesioni ai danni di un giovane disabile, un minorenne arrestato e collocato in comunità dai carabinieri di Marsciano in esecuzione di una misura cautelare disposta dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Perugia.

Gli investigatori hanno riferito che è indiziato in concorso con un maggiorenne.

L'episodio è avvenuto nel centro storico di Marsciano a maggio. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, i due indiziati si sono avvicinati a un giovane maggiorenne con un lieve disabilità e dopo averlo insultato e afferrato con forza, gli hanno strappato la collanina d'oro che aveva al collo per poi darsi alla fuga.

Il provvedimento è stato eseguito nell'ambito dei controlli disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Perugia contro il fenomeno delle devianze collettive di minori. In particolare i militari della stazione di Marsciano, all'esito di mirate indagini scaturite da segnalazioni e denunce, hanno deferito alla procura dei minorenni di Perugia sette ragazzi, arrestandone come detto uno. Sarebbero responsabili, a vario titolo, di furti e danneggiamenti a esercizi commerciali e ricettazione, oltre alla rapina al disabile. Gli accertamenti hanno permesso di individuare - riferisce sempre l'Arma - alcuni ragazzi, tutti nati tra il 2006 e il 2008, ritenendoli responsabili di svariati fatti tra maggio e giugno 2023, tra cui un furto di generi alimentari presso un bar di Marsciano, un tentato furto di un'auto, una ricettazione di materiale tecnologico dal valore superiore ai 1000 euro e di un episodio di danneggiamento di una cabina telefonica adibita dal Comune a biblioteca per i ragazzi della scuola primaria del primo circolo di Marsciano. (ANSA).