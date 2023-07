Grave cavaliere caduto nelle prove della Quintana a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 02 LUG - Drammatico incidente durante le prove della giostra della Quintana di Foligno: il cavaliere Massimo Gubbini, del rione Giotti, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da cavallo.

Con l'animale che è morto sul colpo.

"Stiamo vivendo ore di grande apprensione, ci affidiamo in preghiera al Signore perché possa aiutare il nostro Massimo", ha detto all'ANSA il presidente dell'ente Giostra, Domenico Metelli. "Si è trattato - ha aggiunto - di una normale caduta come ne abbiamo viste altre in questi anni, questa volta il destino ha voluto che la cavalla sia finita sopra al cavaliere".

Per Gubbini, ricoverato con riserva di prognosi all'ospedale di Foligno, potrebbe essere valutato un trasferimento a Perugia.

Il cavaliere del Giotti ha vinto l'ultima giostra della Quintana che si è disputata quindici giorni fa. Quelle di ieri sera erano le prime prove ufficiali in vista della Rivincita di settembre. (ANSA).