Sull'Umbria caduti 5 mila fulmini in 12 ore

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Notte di pioggia e temporali sull'Umbria dove sono stati circa 5 mila i fulmini caduti in 12 ore, dalle 20 di venerdì alle 8 sabato primo luglio. Il dato, per l'ANSA, arriva dalle elaborazioni della sala operativa della Protezione civile regionale che ha sede a Foligno.

Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio, hanno per lo più interessato il centro-sud della regione, con valori importanti nell'area Bastia Umbra e Assisi con 86 millimetri di pioggia, 95 si sono registrati a Foligno, 85 a Ponte Felcino.

Piogge intense anche nella zona di Città della Pieve.

Sono ora in corso sopralluoghi sul territorio, in particolare tra Bastia, Assisi e la stessa Città della Pieve, per verificare la tenuta idrogeologica delle aree poi interessate dal maltempo.

La pioggia ha anche fatto salire il livello di diversi fiumi, come il Topino, che però non destano preoccupazione.