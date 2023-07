Amazzone club Montefalco agli europei pony di dressage

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 01 LUG - Mina Felicitas Simeone su Chica Del Sol è uno dei quattro atleti della squadra italiana che parteciperà ai campionati d'Europa pony di dressage, in programma a Le Mans in Francia dal 27 al 30 luglio.

L'amazzone è tesserata all'Horses sporting club Le Lame di Montefalco e seguita dal l'istruttore Asia Goetzke.

Simeone è stata convocata dalla Federazione italiana sport equestri, attraverso il dipartimento Dressage, per rappresentare l'Italia a questa importante competizione internazionale.

Grande la soddisfazione, per questa convocazione nazionale, è stata espressa dal Consiglio regionale di Fise Umbria che ha fatto i suoi complimenti a Mina Felicitas Simeone. (ANSA).