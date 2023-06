Successo per "Saint Francis of Assisi" alla National gallery

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 GIU - Successo per la mostra "Saint Francis of Assisi" alla National gallery di Londra dove, fino al 30 luglio, sarà ancora possibile ammirare le opere di famosi artisti, dal 13/o secolo a oggi, ispirati dalla vita e dalle opere del frate assisano.

In meno di due mesi sono stati oltre 150 mila i visitatori.

All'interno del museo londinese si è svolto un evento, voluto dal Comune di Assisi, per omaggiare un'esposizione, la prima grande rassegna dedicata a un santo cattolico, con oltre 60 opere provenienti da collezioni pubbliche e private europee e americane. Per l'occasione, nelle sei sale al piano terra della National gallery, sono stati raggruppati dipinti di Sassetta, Botticelli e Zurbarán, oltre a opere (tele, disegni, fotografie) di Caravaggio, Josefa de Óbidos, Stanley Spencer, Antony Gormley, Giuseppe Penone, Andrea Buttner e Richard Long.

Ma si sono anche pannelli medievali, reliquie e manoscritti, film moderni, opere d'arte contemporanea, fotografie e persino un fumetto Marvel.

La sindaca Stefania Proietti ha detto che "per la città di Assisi è motivo di orgoglio ammirare queste opere che rappresentano San Francesco in una location prestigiosissima come la National Gallery". "E pensare - ha aggiunto - che in migliaia e migliaia possono cogliere attraverso l'arte il messaggio potente e attuale del nostro Santo. Ma questa è anche l'occasione per rafforzare i rapporti con la National Gallery in vista dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. E la nostra presenza è significativa anche per presentare la nostra Assisi, una città capitale spirituale e culturale, città del dialogo e della pace, della natura e della solidarietà. È la città messaggio che, con la sua vocazione all'accoglienza, ospita ogni anno oltre 1,2 milioni di visitatori".

Padre Giulio Cesareo, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, ha portato i saluti dei frati. "La comunità del Sacro Convento - ha detto - è molto felice di aver contribuito con alcune opere, custodite nella nostra biblioteca e nel Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco, a questa stupenda mostra sul nostro Santo". (ANSA).