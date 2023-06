Per Squarta, FdI, possibile ricorso per elezione alla Camera

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Dopo che la Giunta per le elezioni della Camera ha approvato le nuove norme interpretative sulle schede nulle per il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, candidato alle politiche nel plurinominale della Camera con Fratelli d'Italia, si apre la possibilità di presentare ricorso per entrare in Parlamento. Lo scrive la Nazione sulle pagine locali parlando di "effetti a cascata per altri parlamentari umbri (e non solo)".

Il quotidiano ricorda che la Giunta di Montecitorio ha sancito che deve essere garantito il principio del "favor voti", ovvero considerata valida la volontà dell'elettore che quindi esclude come causa di nullità il voto dato a più liste della stessa coalizione. Al tempo stesso però non è stato espressamente scritto che è valido il voto dato a più liste della stessa coalizione. C'è dunque il principio generale che dovrà essere valutato caso per caso.

"Al momento - spiega alla Nazione l'esperto di sistemi elettorali, Michele Guaitini - questa linea vale per chi ha già presentato ricorso: ognuno di essi sarà valutato singolarmente.

Il dubbio è se verranno accettati nuovi ricorsi e Squarta potrebbe essere uno di questi. Non c'è quindi una riammissione automatica, ma che si potrebbe verificare solo in caso di ricorso".

Per Squarta con il riconteggio che per le regole matematiche dell'effetto-flipper - emerge ancora dall'articolo - andrebbe rifatto in Toscana: sui 58mila voti nulli, sarebbe sufficiente ne venissero attribuiti alla coalizione di centrodestra 85. A quel punto il presidente del Consiglio regionale andrebbe in Parlamento. (ANSA).